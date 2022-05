Jest przedsmak tego, co nas czeka. Polska gospodarka zaczęła hamować

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w kwietniu 2022 r. o 13 proc. rok do roku. To gorsze dane niż spodziewał się rynek. Co ciekawe, w stosunku do marca tego roku produkcja spadła o 11,3 proc. Odczyt GUS oznacza, że - tak jak spodziewali się tego ekonomiści - polska gospodarka zaczęła hamować. "Zwalniamy, zwalniamy" - piszą analitycy mBanku. I nie jest to zła wiadomość.