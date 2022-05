Polityka "zero-COVID" skutkuje ostrym cięciem prognoz. Chiny czeka duży spadek PKB

Przypomnijmy, że w Chinach spada produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Jednocześnie rośnie bezrobocie . Sprzedaż aut i mieszkań jest nawet o połowę mniejsza niż rok temu. Tak złych statystyk z rynku nieruchomości nie było od ponad dekady. Do tego doszedł podobny spadek udzielanych kredytów i inflacja poniżej 1 proc.

PKB Chin. Drugi kwartał na minusie?

Po publikacji tych niepokojących danych ekonomiści jednego z największych banków inwestycyjnych świata zdecydowali się na mocne cięcie prognoz wzrostu gospodarczego Chin. Goldman Sachs wcześniej spodziewał się 2-proc. wzrostu PKB kwartał do kwartału (porównując drugi kwartał z pierwszym). Teraz oczekuje spadku aż o 7,5 proc.

Porównując dane rok do roku, Chiny powinny w drugim kwartale utrzymać się na plusie. Goldman Sachs prognozuje wzrost o 1,5 proc. Jest to jednak dużo gorszy wynik niż prognozowane wcześniej 4 proc. wzrostu. W ocenie ekonomistów banku główną przyczyną trudnej bieżącej sytuacji jest polityka "zero-COVID" .

Eksperci Goldmana zakładają, że z czasem władzom Chin uda się opanować sytuację pandemiczną, rynek nieruchomości odżyje, a rząd w nadchodzących miesiącach zapewni znaczne środki na inwestycje w infrastrukturę. Jeśli tak się stanie, jest szansa, by w całym roku chińskie PKB urosło o 4 proc.

Dla wielu krajów mógłby to być niezły wynik, ale nie dla Chin. Wszystko wskazuje na to, że rok 2022 będzie drugim najgorszym rokiem w ostatnich 30 latach. Rozwój w tempie ponad 6 proc. sprzed pandemii będzie nie do osiągnięcia. Ekonomiści twierdzą, że nie uda się też zrealizować celu władz, które liczą na 5,5 proc.