Jesteśmy pod kreską. Są nowe dane o sprzedaży

Kapitan As 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ma nie dolowac jak budzet domowy zjadaja ceny energii i mediow a buty Ecco robione tasmowo w Tajlandii kosztuja juz ponad 1000 PLN a klapki zdrozaly z kosmicznej ceny 459 PLN na 479 PLN. Smartfon Apple iPhone Pro to pensja dobrze zarabiajacej osoby. Mobilna stacja robocza Lenovo lub Dell to juz 20 tys PLN. Tanie loty na Sardynie pod koniec wrzesnia to juz ponad 1500 PLN. Cena samochodu kompaktowego doposazonego juz 180-200 tys zl. Ceny nieruchomosci i najmu laskawie pomine, zeby zawalu nie dostac. Wrocilismy do poczatku lat 90-tych. Mozna oczywiscie zrzucac na kolejne rzady,’ale fakty sa takie, ze na przykladzie tych nieszczesnych butow widac do czego prowadzi chciwosc korporacji (gdyby przeniesli produkcje do Europy naprzyklad Portugalii to taka cena bylaby uzasadniona i konsument mialby swiadomosc, ze przynajmniej pracownik dostaje duza czesc z tej kwoty). Przy takiej polityce korporacji wcale sie nie dziwie, ze konsumpcja hamuje a sklepy stoja puste. Przed galeriami znudzona mlodziez patrzy sie tepo w smartfony. Lokale w moim rodzinnym miasteczku za komuny tetnily zyciem (moze biednym), ale zyciem. Teraz stoja pustostany. W duzych miastach w centrum sa tylko placowki bankow i kolejne kanibalizujace sie wzajemnie franczyzy „Zabki” ku uciesze polskiej centrali i spolki z Luksemburga. Tylko fentantyl stanie sie popularny u nas i bedzie piekny obraz degrengolady oraz upadku spolecznego co przelozy sie na kryzys naszej semi demokracji.