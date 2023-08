"Najgorsze w konsumpcji za nami". Ale Polacy nie rzucili się do wydawania pieniędzy

"III kwartał zaczyna się ślamazarnie. Rosnący optymizm konsumentów nie przekłada się na masowe decyzje zakupowe (choć gdy popatrzymy na odsezonowane dane to jednak mały plusik jest). Popyt wewnętrzny letni jak początek sierpnia nad Bałtykiem " - czytamy w komentarzu ekonomistów mBanku.

"Popyt w gospodarce wygląda niespecjalnie mocno. Rynek pracy pozostaje jednak mocny i nie wygląda na to, aby firmom, czy gospodarstwom domowym brakowało środków. Po prostu nie chcą na razie ich wydawać. Czekamy" - dodali w kolejnym wpisie.

Kupujemy mniej książek, sprzętu RTV i AGD oraz paliw

"Spadek popytu na towary to efekt zmiany struktury konsumpcji – Eurostat wskazuje, że wolumen obrotów w usługach rośnie znacznie szybciej w porównaniu do towarów" - napisali w komentarzu.

miesiąc do miesiąca

rok do roku

"Najgorsze w konsumpcji za nami. Gospodarka wychodzi z dołka"

"Sprzedaż detaliczna spadła w lipcu o 4 proc. rdr, zgodnie z naszą prognozą. Wygląda na to, że najgorsze w konsumpcji za nami. Potwierdza to również, że gospodarka wychodzi z dołka (II kwartał b.r.). Podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB o 0,4 proc. w 2023" - ocenili ekonomiści Pekao.

"Mimo, że dane są słabsze od oczekiwań analityków, a sama dynamika sprzedaży rok do roku jest bardzo niska, to bieżąca sytuacja nie wygląda aż tak źle. Lipiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym sprzedaż wzrosła po wyeliminowaniu czynników sezonowych i to aż o 1,3 proc. Widać, że wreszcie mocniej ruszyła sprzedaż samochodów" - napisał Mikołaj Raczyński, ekonomista Portu.