Joe Biden. Nowy prezydent może doprowadzić USA do rekordowego deficytu

Pakiet stymulacyjny nowego prezydenta już wkrótce może doprowadzić do zwiększenia deficytu o 56 mld USD. Dziura wynosząca w 2020 r. rekordowe 900 mln dol ma tym samym roku ma szansę pobić kolejny rekord.

Na podstawie analizy opartej na historycznych szacunkach potencjalnego bilansu handlowego Coface ocenia, że to właśnie w wyniku planu stymulacyjnego deficyt mógłby wzrosnąć o 56 mld dol.

Coface spodziewa się również silnego ożywienia konsumpcji prywatnej, co zwiększy tempo wzrostu do 5,7 proc w 2021 r., po spadku o 3,5 proc. w ubiegłym roku. Ma to mieć związek z szybką dystrybucją szczepionki przeciwko COVID19 przez Stany Zjednoczone.