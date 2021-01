Joe Biden chce dać przykład. Koniec z udostępnianiem ziemi na wydobycie paliw

W ubiegłym tygodniu Biden zapowiedział już choćby powrót do porozumienia paryskiego, z którego "wypisał się" jego poprzednik. Zapowiedział również, że amerykańska gospodarka ma być zeroemisyjna do 2050 roku.

Teraz od słów przechodzi do czynów. W środę podpisał rozporządzenia wykonawcze, które m.in. wstrzymują dzierżawę państwowych gruntów pod wydobycie gazu i ropy naftowej. To oznacza, że na należących do Skarbu Państwa terenach naftowi giganci nie będą już mogli wydobywać paliw kopalnych.