Już nie materiały wybuchowe. Przestępcy mają inny sposób na okradanie bankomatów

Od czasu do czasu lokalne media informują, że w jakiejś miejscowości przestępcy w zuchwały sposób próbowali wykraść pieniądze z bankomatu: wysadzili go w powietrze. Zadanie trudne w realizacji, bo nie tak łatwo w sposób niezauważony przez nikogo najpierw umieścić ładunek wybuchowy, a po wybuchu szybko zabrać pieniądze z uszkodzonej maszyny. Zresztą producenci bankomatów wyciągnęli naukę z dość częstych przypadków wysadzania maszyn i mają swoje sposoby, by je zabezpieczyć.