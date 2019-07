Kablówki zapłacą więcej Solorzowi za kanały Polsatu. Zarobi na nowe inwestycje

Obecnie za reemisję pakietu kanałów Polsatu operatorzy sieci kablowych płacą miesięcznie 2 zł netto od gospodarstwa domowego korzystającego z podstawowego abonamentu (od gniazdka). Jednak Polsat przygotował nową ofertę – z ceną za pakiet 4,63 zł lub 0,99 euro. W przypadku dokupienia usługi catch-up, pozwalającej w ciągu siedmiu dni wrócić do wyemitowanych wcześniej programów, cena rośnie do 4,86 zł lub 1,04 euro od gniazdka. Nowe umowy będą obowiązywały do końca sierpnia 2022 r., z coroczną podwyżką opłaty o 5 proc.