Najbogatsi "Wprost". Michał Sołowow otwiera zestawienie, Solorz na drugim miejscu

Najcenniejszym składnikiem jego majątku pozostaje Synthos , który jest największym w Europie producentem polistyrenu do spieniania. Koncern wytwarza też składniki do produkcji farb, suplementów diety czy środków ochrony roślin. Jest też trzecim największym na świecie producentem kauczuków syntetycznych, z których Michelin, Continental albo Goodyear robią opony. Sołowow kontroluje też producenta podłóg Barlinek, sieć sklepów z dywanami Komfort czy producenta ceramiki sanitarnej i wyposażenia łazienek, firmę Cersanit z siedzibą w Kielcach.

Sołowow ma w portfolio również "lżejsze" biznesy. Należy do niego na przykład sieć barów rybnych North Fish czy hamburgerowni John Burg. Prowadzi też kilkadziesiąt salonów Homla z artykułami do wyposażenia wnętrz.

Jego Cyfrowy Polsat z 5,7 mln klientów jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce. Do Solorza należy też telekom Plus z prawie 10 mln klientów komórek oraz Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, który rozsyła po kablach 7 proc. energii elektrycznej do polskiemu systemu. Giełdowa Netia dociera ze swoim internetem do 70 proc. polskich biurowców i centrów handlowych.