Porównali ceny na Węgrzech i w Polsce. Różnica ogromna

Orban i Kaczyński mają zapędy Dyktatorów, Kaczyński do władzy dostał się na Smoleńskim kłamstwie, Przejmuje sądy i Trybunał żeby sobie i swoim zapewnić bezkarność , niszczy konstytucję, buduje kult jednostki tak dla przypomnienia ile w Polsce jest pomników ? Kreuje wrogów narodu wewnętrznego czyli wina Tuska i zewnętrznego Bruksela , Podporządkowuje sobie państwowe media czyli TVP, radio, i 27 wydawnictwa np "Do rzeczy" które są sowicie nagradzane i w tym pomaga mu kościół użyczając ambony kościelne, uzależnia obywateli polskich od rządowej pseudo pomocy ,tarcz i rozdawnictwa, atakuje kobiety a w orędziu sprawdza na ile może sobie pozwolić i nawołuje do "obrony kościołów " i zachęca bojówki bąka, Polacy tak zaczynał każdy dyktator czy na wschodzie lub Afryce i Azji to droga do Dyktatury . Kaczyńskiemu nie wybory tylko Trybunał I więzienie.