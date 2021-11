Kaczyński: inflacja za kilka miesięcy zacznie gasnąć

Kaczyński powiedział, że sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Zaznaczył, że co prawda inflacja jest zbyt duża, "ale będzie przedstawiony społeczeństwu pakiet antyinflacyjny i wydaje mi się, że będzie on w znaczniej mierze skuteczny".

- Analizy mówią dość optymistycznie, że za kilka miesięcy inflacja zacznie gasnąć, na to liczymy – stwierdził prezes PiS.

"Łukaszenka jest nieprzewidywalny"

Wicepremier szeroko komentował kryzys na granicy, podkreślając, że Łukaszenka jest "przeciwnikiem nieprzewidywalnym".

- Mamy już w tej chwili do czynienia z wojną hybrydową, nie sądzę jednak by Łukaszenka odważył na rozpętanie wojny z użyciem broni – przyznał prezes PiS. – Opozycja nawołuje do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego tylko po to, by zaraz po spotkaniu pobiec przed kamery i wygłaszać komentarze polityczne. Poza tym Rada nie ma żadnych uprawnień. Mówią też o umiędzynarodowieniu tego konfliktu, my mówimy – wszystko w swoim czasie. Być może ten czas jest coraz bliższy. Dyplomacja wymaga jednak dyskrecji.

Jarosław Kaczyński był także pytany o możliwość zawetowania przez Polskę unijnego programu ekologicznego "Fit for 55".

- Jest taka opcja – przyznał prezes PiS. – My rozumiemy, że mamy do czynienia ze zmianą klimatu, że stało się to z winy człowieka, na skutek dużej emisji CO2 i chcemy włączyć się w transformację energetyczną. Trzeba jednak brać pod uwagę, że Polska na starcie znajdowała się w najgorszej sytuacji i chcemy, by zostało to uwzględnione.

Kaczyński powiedział, że Polska buduje elektrownie gazowe, a także elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim oraz będzie budować energetykę atomową.

- Zrobimy wszystko, co trzeba, ale jest kwestia tempa. Próbuje się narzucić takie tempo, które nie doprowadzi do tego, że Polska będzie miała mniejsze emisje, tylko doprowadzi do tego, że - używając znanego powiedzenia - pójdziemy z torbami - ocenił.

Tajemnice Donalda Tuska

Został też zapytany czy istnieje korelacja działań KE z działaniami szefa PO Donalda Tuska.

- Donald Tusk kiedyś tajemniczo powiedział, że on wie jaką drogą Platforma dojdzie do władzy i kilka jeszcze innych osób, które powinny wiedzieć też wiedzą, ale innym to on nie powie, więc proszę sobie wyciągnąć z tego wnioski, bo sądzę, że one są dosyć łatwe do wyciągnięcia - odparł szef PiS.

Na pytanie o plotki, mówiące o tym, że Daniel Obajtek pożegna się z fotelem prezesa Orlenu, Kaczyński mówi krótko: nie ma o tym mowy.

- Pan Daniel Obajtek się świetnie sprawdza w roli szefa Orlenu i tego budowniczego naprawdę wielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, tego wielkiego koncernu, który będzie największy w tej części Europy - powiedział prezes PiS. - I jednocześnie jest już dzisiaj traktowany przez te największe koncerny z tej dziedziny - mówię o koncernach petrochemicznych - jako nie tylko potencjalny konkurent. I to już jest dobry znak, dobry znak, że zaczynamy i tutaj się jakoś liczyć.

Jak dodał, "jak się komuś coś udaje, to się nagle okazuje, że jest bardzo wielu takich, którzy by go chcieli zmienić".

