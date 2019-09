Kaczyński o 500+ w Warszawie: "To jest zapowiedź tego, co będzie, gdy nasi przeciwnicy dojdą do władzy"

W poniedziałek poinformowaliśmy, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał do premiera Mateusza Morawieckiego z prośba o zwiększenie środków na okres sierpień-grudzień o 584 mln złotych do wysokości 1,36 mld złotych. W jego ocenie obecne plan opiewający na ok. 776,9 mln złotych "nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 plus".

Minister Rodziny Bożena Borys-Szopa nie uznaje tych roszczeń za zasadne i podkreśliła, że Warszawa została w odpowiedni sposób zabezpieczona finansowo i otrzymała pieniądze niezbędne do dokonania wpłat na rzecz wszystkich wnioskodawców.

Działanie prezydenta Trzaskowskiego określiła mianem gry politycznej.

- Nie rozumiem zamieszania wokół "500 +" w Warszawie. Apeluję do władz miasta, zwłaszcza do pana prezydenta, by w kampanii, nie wykorzystywał rodzin kampanii przedwyborczej – powiedziała Borys-Szopa na specjalnej konferencji prasowej poświęconej temu tematowi.

W ocenie obecnego na konferencji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego "Trzaskowski prowadzi operację, która zmierza do tego, by nie wypłacać 500+".

- Wszystkie pieniądze potrzebne do wypłaty zostały przekazane miastu, 26 września wypłacona została ostatnia transza. Nie ma żadnych przeszkód, jest tylko polityka – powiedział.

Dodał, że " to jest zapowiedz tego, co się będzie działo, jeśli nasi przeciwnicy przejmą władzę" oraz że "być może to próba, która ma sprawdzić, w jaki sposób polskie rodziny reagują. Trzeba to traktować bardzo poważnie".

