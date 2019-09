Niepokój ws. 500+ w Warszawie. Trzaskowski pisze do premiera

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna", który powołuje się na pismo prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego adresowane do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów. Trzaskowski napisał w nim, że Warszawa potrzebuje zwiększenia transz na okres sierpień-grudzień o 584 mln złotych do wysokości 1,36 mld złotych.

Warszawa potrzebuje więcej pieniędzy

W jego ocenie obecne plan opiewający na ok. 776,9 mln złotych "nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 plus".

Rzeczniczka wojewody zaskoczona

"500 plus dla emerytów". Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Urząd wojewódzki zapewnił dziennikarzy "DGP", że pieniądze do samorządów są przekazywane regularnie – zgodnie ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem. Od początku lipca zwiększono też liczbę transz do 3-4 miesięcznie, aby usprawnić przepływ funduszy.

Filipowicz poinformowała, że na kontach bankowych stolicy pozostało nierozdysponowanych ponad 197,5 mln złotych (stan na 25 września), co zresztą przekazały same dzielnice. Jednak kłóci się to z kwotą przedstawioną wcześniej przez ratusz (109,6 mln złotych).

Warszawa błędnie oszacowała potrzebne środki?

Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Finansów, które poinformowało "DGP", że pieniądze na 500+ są przekazywane zgodnie z planem. Trafiają one do wojewodów, którzy następnie kierują je do samorządów – a te wypłacają je Polakom.