Efekt 500 plus. Młode matki zakładają e-sklepy

Panuje przekonanie, że to panowie tworzą biznesy handlowe oparte na nowych technologiach, a panie mogą być co najwyżej użytkowniczkami tych produktów. Okazuje się, że kobiety nie tylko częściej podejmują decyzje zakupowe, ale równie chętnie tworzą własne firmy. Szacuje się, że ok. 40 proc. sklepów internetowych ma u sterów panią prezes.

Dane Shopera, zebrane od kilkuset właścicieli sklepów na potrzeby raportu “Multiwyzwania”, pokazują że niemal połowa z nich (49 proc.) prowadzi swój biznes samodzielnie (wśród respondentów, którzy mają e-sklep dłużej niż trzy lata, ten wskaźnik wynosi 67 proc.). Do tego ponad dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że sklep jest dla nich dodatkowym źródłem dochodu.

Dlaczego tak jest? Uruchomienie e-sklepu jest prostsze i tańsze niż sklepu tradycyjnego. Doprecyzujemy, że chodzi samo rozkręcenie platformy sprzedażowej, a nie całego łańcucha dostaw. W tym pierwszym przypadku na start może wystarczyć nawet 500 zł, które przysługuje w ramach rządowego programu.

Obejrzyj: Biała lista podatników VAT. "Niektórzy przedsiębiorcy wpadają w pułapki"

- Przez pierwsze lata działalności e-sklep nie ma nawet osobnego biura czy magazynu. Sprzedawcy nie zatrudniają pracowników, sami angażują się w działalność handlową “po godzinach”. Dlatego start z nowym e-sklepem wydaje się dobrym zadaniem dla młodych mam niepracujących zawodowo – komentuje Oliwia Tomalik, menedżer ds. marketingu w firmie Shoper.

Jak pisaliśmy w money.pl, na koszt założenia e-sklepu składają się m.in. wykup domeny (1 zł) czy pomoc eksperta przy opracowaniu regulaminu sklepu (159 zł). Do tego instalacja certyfikatu SSL, który jest gwarancją wiarygodności strony internetowej i zapobiega zniknięciu sklepu z wyszukiwarki Google (ok. 90 zł) i "wynajęcie" od usługodawcy oprogramowania do obsługi sklepu (od ok. 30 zł miesięcznie).

Warto wliczyć też wydatki na wygląd strony czy wykupienie kampanii w Google lub na Facebooku dla przyciągnięcia klientów. Jeśli środki z "500 plus" nie wystarczą, można sprawdzić, jakie programy dofinansowania ma gmina albo otworzyć sklep na próbę przy wsparciu inkubatorów przedsiębiorczości.

Biznes na macierzyńskim

W sieci najczęściej można kupić ubrania, elektronikę i kosmetyki. Niektóre pomysły na biznesy wyrosły z doświadczeń ich twórców. Tak było w przypadku sklepu Spoko Stara.

- Bycie mamą zainspirowało mnie, żeby założyć profile o tematyce parentingowej na Instagramie i Facebooku. Z nich wziął się pomysł na założenie sklepu. Stwierdziłam, że bycie nowoczesną mamą, która ma wiele do powiedzenia na temat macierzyństwa to droga, którą chcę podążać. Otworzyłam sklep dla wyluzowanych i szczęśliwych kobiet, które nosząc moje rzeczy mogą manifestować światu, co sądzą na poszczególne tematy - wyznaje właścicielka sklepu Spoko Stara Agnieszka Antoniak.

Jak dodaje: - Jest to mój samodzielny projekt, który realizuję w połączeniu z wychowywaniem dziecka. Najczęściej pracuję w czasie jego drzemki lub w nocy, dlatego uważam, że taka praca jest cięższa niż standardowy etat w firmie, który znałam od lat.

E-sklep, a podatki

Jednak osoby, które myślą teraz o otworzeniu własnego sklepu, muszą liczyć się z nowymi obowiązkami podatkowymi, jakie weszły w życie 1. września. Chodzi dokładnie o VAT, czyli podatek od dóbr i usług.

Zasada jest prosta: jeśli dostarczasz odpłatnie jakieś dobra na terenie kraju, musisz zapłacić podatek. Wyjątek ten dotyczy przedsiębiorców, których sprzedaż wynosi do 200 tys. zł rocznie. Wtedy nie muszą płacić VAT-u.

Po zmianie przepisów, firmy które handlującą w internecie sprzętem elektronicznym, kosmetykami i wyposażeniem RTV AGD, muszą zaznajomić się z VAT-em.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące