Zmiany w podatkach. Nowy miesiąc, nowe obowiązki

Jednego dnia zmienia się całkiem sporo. I tak na przykład część podatników nie może już korzystać ze zwolnienia w przypadku VAT - po wejściu w życie przepisów muszą rozliczać się z tego podatku. Co to oznacza? Mówiąc językiem przedsiębiorców, muszą zostać klasycznymi "VATowcami". W efekcie muszą wysyłać np. deklarację Jednolitego Pliku Kontrolnego. To sporo dodatkowych obowiązków.