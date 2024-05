Kaczyński zabrał głos ws. euro. Znany ekonomista mu odpowiedział

Prezes Kaczyński o euro: nie opłaca się

- Jak się ma za silną walutę, to się na tym traci, bo eksport jest za drogi. Mamy eksport piękny, także produktów rolniczych, ale gdybyśmy mieli euro, to byłby on opłacalny tylko wtedy, gdyby zarobki w Polsce były niższe - mówił Kaczyński. Dodał, że "ceny automatycznie by szły ku niemieckim i to by było nie do zatrzymania".