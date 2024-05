Fiskus w oparach absurdu. Polacy wciąż płacą za podatkowy bałagan

Polski Ład miał być podatkową rewolucją. Dziś wiadomo, że był - mówiąc delikatnie - nie do końca udaną. Oprócz zamieszania, jakie wprowadził nowy sposób naliczania danin, przyniósł znacznie gorsze konsekwencje. Podatki do dziś są pełne luk.

- Niestety. Przepisy Polskiego Ładu, które były wdrażane w ekspresowym tempie, to przykład złej legislacji. Dowodów na to jest wiele. Zanim przepisy zaczęły obowiązywać, rząd musiał je trzy razy naprawiać - mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Kłopotliwe rozliczenie z ZUS-em

- Pomimo tego, że nowe zasady obowiązują już trzeci rok, to wiele pytań wciąż pozostało bez odpowiedzi. Czy sprzedaż środka trwałego wpływa na składkę? Co ze zwrotem nadpłaconej składki? Co z przychodami i kosztami w trakcie zawieszenia działalności? Pytania, na które nawet eksperci nie mogą znaleźć jednoznacznych odpowiedzi, można mnożyć. Jedno jest pewne. Składka zdrowotna nie powinna być ciągle kulą u nogi. Czas na zapowiadane zmiany i wprowadzenie zryczałtowanej składki, dla wszystkich takiej samej bez skomplikowanego wyliczania - ocenia Piotr Juszczyk.