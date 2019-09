Kaizen, czyli japońska filozofia w polskich firmach. Elektromonterzy z PKP odchudzili sobie torby o połowę

Z kolei dla pracodawców to szansa na wprowadzenie do firmy większego porządku. I to na stałe. 82 proc. firm przyznaje, że po reorganizacji stanowiska pracownicy są bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków. Aż 89 proc. zakładów uważa też, że kaizen daje wsparcie w spełnianiu norm BHP, a 84 proc. - że ma pozytywny wpływ na reputację firmy.