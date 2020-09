Żona Andruszkiewicza rezygnuje z prezesury w FARP. "Zbyt rażące zestawienie niekompetencji ze stanowiskiem"

Tak samo uważa Wojciech Warski z Business Centre Club. - To, że zajęła to stanowisko, to jeden z kilku tysięcy takich przypadków, kiedy partia rządząca wynagradza działaczy posadami w spółkach skarbu państwa. O ile można jeszcze zrozumieć, że w rządzie pojawiają się ludzie z partyjnego nadania, to traktowanie spółek jak łupy, jest większym problemem - zauważa Warski.