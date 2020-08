Kanada wydobywa coraz mniej ropy naftowej. Rośnie za to zainteresowanie energią odnawialną

Firma analityczna przewiduje powrót do normalnych poziomów wydobycia za dwa lata i szacuje, że w 2030 r. może ono wzrosnąć do 3,8 mln baryłek dziennie. Dla porównania, w 2014 r. prognozy zakładały wydobycie ropy z piasków bitumicznych na poziomie 4,8 mln baryłek dziennie do 2030 r.

To nie znaczy, że firmy mrożą pieniądze i nie chcą w nic inwestować. Największy kanadyjski bank RBC postanowił zainwestować w sektor energetyczny w Albercie, ale nie w wydobycie, tylko w sektor energii odnawialnej.