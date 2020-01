Kara UOKiK dla VW może być dopiero początkiem problemów. Ale do odszkodowań dla klientów jeszcze daleko

Co na to firma? - Volkswagen Group Polska nie widzi prawnych podstaw dla kary nałożonej przez UOKiK. W naszej ocenie Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko niewłaściwemu podmiotowi, spółka Volkswagen Group Polska jest bowiem jedynie importerem pojazdów i nie miała żadnej wiedzy o problemie emisji tlenków azotu. Po otrzymaniu decyzji z UOKiK i jej analizie podejmiemy stosowne kroki - zapowiada w rozmowie z money.pl Tomasz Tonder, dyrektor PR w Volkswagen Group Polska.

- VW może się teraz odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To będzie jednak dość specyficzne postępowanie, opierające się na pracy nad dokumentami. Liczymy więc, że nie potrwa ono zbyt długo. Później przysługuje jeszcze apelacja - mówi money.pl Konrad Kacprzak, radca prawny kancelarii Marshall Lion Kacprzak, który reprezentuje Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy VW.

Ile więc to wszystko może potrwać? Eksperci mówią, że w najlepszym wypadku ok. 2 lat. Ale też możliwe są inne scenariusze - a wtedy sprawa może się ciągnąć i kilka lat. Ostatecznie nie można też wykluczyć, że tak wysoka kara się nie utrzyma.

Odszkodowania? "Daleka droga"

Po wybuchu afery, właściciele aut z grupy VW złożyli do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew zbiorowy. Sędziowie go jednak odrzucili - i zasugerowali, by sprawiedliwości szukać w Niemczech, bo tam jest przecież siedziba koncernu. Sąd apelacyjny stanowisko co prawda podtrzymał, ale już pod koniec grudnia Sąd Najwyższy przyjął sprawę do ponownego rozpatrzenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych przez VW przyjęli decyzję z optymizmem i mają nadzieję na kasację. A wtedy sprawa będzie mogła ruszyć od nowa.