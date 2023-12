Kawa stanie się dobrem luksusowym. Unia Europejska odczuje skutki własnego prawa

Kawa w Unii Europejskiej może wkrótce zdrożeć. To efekt przepisów unijnych dotyczących wylesionych terenów, do których producenci muszą dostosować się do końca 2024 r. Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO) ostrzega, że może przez to zabraknąć ziaren w ilości potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania.