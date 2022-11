"Kawonament" w Żabce. Sieć sklepów rusza z ofertą subskrypcyjną

Za "kawonament" trzeba zapłacić 50 zł bez jednego grosza. W ramach usługi klienci mogą odebrać jeden napój dziennie, ale nie musi to być kawa. Wybrać można kawy: czarną, z mlekiem, flat white, cappuccino, espresso, a także napój czekoladowy – informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Do subskrypcji potrzebujesz aplikacji

Usługa subskrypcyjna na kawę jest dostępna w aplikacji Żappka – tej samej, która jest potrzebna do wejścia do sklepu bezobsługowego. To właśnie tam można włączyć nową ofertę.