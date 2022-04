Kiedy mamy do czynienia z gospodarką rynkową?

Krótki zarys historyczny rozwoju gospodarki rynkowej

Czym jest gospodarka rynkowa i jakie są jej wyznaczniki?

Co to jest gospodarka rynkowa? Pojęcie to oznacza, że mamy do czynienia z systemem gospodarczym, w którym poszczególne jego podmioty decydują o sposobach produkcji, kierując się przy tym własnym interesem. Racjonalne gospodarowanie oraz zapewnienie wolności konkurencji to podstawowe filary gospodarki rynkowej. Jej cechy to towar, cena oraz rynek. Występuje w jej ramach swobodny obrót towarami, a ich ceny są ustalane przez wspomniany rynek i jego uczestników, opierając się na siłach popytu i podaży.