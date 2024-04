Kiedy nowy prezes Orlenu? Minister Budka wskazuje termin

Minister Aktywów Państwowych Borys Budka poinformował w TVN 24, że "wszystko wskazuje na to", że w przyszłym tygodniu dojdzie do wyboru prezesa Orlenu. Przypomniał, że w konkursie na członków zarządu Orlenu zgłosiło się 260 kandydatów.

Kiedy nowy prezes Orlenu? Minister zabiera głos

Budka tłumaczył, dlaczego przedłuża się procedura wyboru zarządu największej polskiej. - Dbamy o to, by spółka miała profesjonalny zarząd - zapewnił.

- Staram się też, na ile to możliwe - zanim wejdzie dyrektywa europejska - żeby zadbać o uczestnictwo osób różnej płci, w związku z czym, to też jest jednym z kryteriów - zaznaczył.

Minister pytany o to, czy decyzja o wyborze prezesa Orlenu będzie konsultowana z premierem Donaldem Tuskiem odpowiedział, że "premier nie ingeruje w sprawy kadrowe spółek skarbu państwa, ale oczywiście o takich kwestiach jak przedstawiciele w radzie nadzorczej, to ja zawsze informuję, kogo Skarb Państwa wskazuje. Ważne jest, by były to osoby kompetentne, odpowiednie i do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń ze strony premiera - zaznaczył minister.