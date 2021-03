Kiedy zmiana czasu? Nie przegap terminu. Znów wraca pytanie: czy to już ostatni raz?

Parlament Europejski jest na "tak"

We wrześniu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy wprowadzającej czasy zimowy i letni. Dokument nie został jeszcze zatwierdzony. Odniósł się do niego na razie tylko Parlament Europejski.

- Stanowisko Parlamentu stanowi punkt wyjścia do negocjacji z Radą, która nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska w sprawie. Do czasu ustalenia wspólnego stanowiska obowiązywać będą dotychczasowe zasady zmiany czasu - mówi Łukasz Kempara.

Korespondencja ustała

W Polsce zmiany czasu wprowadzono w okresie międzywojennym, ale nieprzerwanie obowiązują dopiero od 1977 roku. Zmiana czasu nie obowiązuje na Islandii, w Turcji, na Białorusi i w Rosji. Rosja zdecydowała się na czas letni już w 2011 roku, ale trzy lata później wróciła do czasu zimowego i to on obowiązuje w tym kraju.

Ale niosą też za sobą pewne korzyści. "Gdyby czas letni obowiązywał również zimą, to albo trzeba by było zmieniać co pół roku godziny pracy przedszkoli, szkół i może urzędów, albo dzieci i młodzież zaczynałyby dzień i wychodziłyby do szkoły, kiedy jeszcze jest ciemno, zyskując wprawdzie dłuższe popołudnie, ale zaburzając naturalny rytm biologiczny” - przypomina wiceminister Olga Semeniuk.