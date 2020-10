Kierowcy skrzykują się na forach, by wesprzeć Strajk Kobiet. Do wielkiej blokady dróg jednak daleko

Na forach kierowców zawodowych można znaleźć coraz więcej wpisów nawołujących do wsparcia Strajku Kobiet. W czwartek rano jeden z wpisów został udostępniony ponad 4 tys. razy, a polubiło go blisko 1 tys. osób.

Protest ma odbyć się w piątek. Kierowcy nazwali go "ogólnopolskim strajkiem kierowców zawodowych w ramach jedności z kobietami i przeciwko obecnej sytuacji w kraju". Jak ma to wyglądać? Autorzy wpisu nawołują do zatrzymania aut na godzinę.

"Stajemy"

Pod wpisami na forach pojawiają się różnego rodzaju komentarze. "Nie ma co się oglądać jeden na drugiego. To tylko godzina. Stajemy" - pisze jeden z kierowców. "Brawo kierowcy. Jesteście wielcy. Nie bójmy się" - dodaje kolejny.

"W końcu coś się dzieje, brawo my kierowcy. Trzeba to nagłośnić, żeby za granicą też kierowcy zatrzymali się na godzinę" - napisała jedna z kobiet wykonujących ten trudny zawód.

Powtórka sprzed dwóch lat?

- Część może stanąć, ale będzie to mniejszość. Patrząc po wszystkich komentarzach, to będzie jak 2 lata temu, połowa jechała 60 km/h prawym pasem na A2, a reszta ogień lewym, bo im się spieszy - mówi Bartek Sitarek, kierowca popierający protest.

- Zero zjednoczenia - odpowiada Sitarek. - Pewnie znajdzie się jeszcze taki uprzejmy, co jeszcze doniesie, że ruch blokujemy. Tutaj również widać dlaczego, jako nieliczni, nie mamy związków zawodowych - dodaje.

Podział w środowisku widać również w komentarzach, w których najczęściej przewija się wątek niewłaściwie wybranego dnia na protest. Kierowcy zwracają uwagę, że chętnie zaprotestują, ale nie w piątek, kiedy zjeżdżają do baz, by być z rodziną.

- Protest kierowców jest bardzo nieoficjalny i wie o nim bardzo mała grupa, więc myślę, że to raczej nie utrudni nikomu życia codziennego. Po drugie, zły dzień wybierają na takie protesty. W piątek każdy z nas goni do domu - mówi Woryna.

Lojalność wobec firmy

- Każdy ma prawo do protestów, ale powinien to robić na własny rachunek. Bo jeśli chcesz protestować w sprawach światopoglądowych, to nie przy pomocy sprzętu firmy i jej czasu. Co innego, jeśli robi się to osobiście w swoim prywatnym czasie - mówi Wroński.