Kilka dni stania w kolejce. Oto efekt blokady przejścia granicznego

Ok. 400 ciężarówek czeka w kolejce na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku. Czas oczekiwania na odprawę celną to ok. pięciu dni – przekazała w niedzielę Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Przed przejściami granicznymi trwają protesty rolników, którzy przepuszczają pojedyncze pojazdy.