Kim będzie konsument za kilka lat, czyli NEXT DAY – CONSUMER OF THE FUTURE, najważniejsza konsolidacyjna konferencja tej jesieni.

"Artykuł sponosorowany"

Prelegentami NEXT DAY – CONSUMER OF THE FUTURE będą liderzy ze świata biznesu, w tym:

Piotr Grabowski, co-founder, FoodTech.ac; Maciej Herman, CEO, Lotte Wedel, z rynkiem FMCG związany od ponad 20 lat; Dawid Kaźmierczak, social media & PR director 180heartbeats Jung v. Matt, który doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych agencjach reklamowych oraz PR; Michał Kramarz, dyrektor w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Google for Startups; Michał Kreczmar, dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej, PWC, od ponad 20 lat w branży cyfrowej; Szymon Mińczuk, dyrektor regionalny ds. wynajmu, Echo Investment; Maciej Otrębski, strategic partnerships manager, RoślinnieJemy; Marek Rudek, innovation business partner & director, Nielsen, od ponad 10 lat zajmuje się innowacjami, współpracując z największymi producentami w Europie Środkowo-Wschodniej; Marek Sypek, dyrektor generalny, Stock Polska; Grzegorz Wachowicz, head of sales and marketing, RTV Euro AGD; Michał Wolniak, president & head of advisory, VMLY&R, z branżą marketingową związany od 20 lat; założyciel europejskiego hubu sieciowej agencji reklamowej VMLY&R z holdingu WPP; Bartosz Ziółek, CEO, Amber Consulting, ma ponad 12-letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe w zakresie rozwijania start-upów na nowych rynkach, zwłaszcza na rynku chińskim.

RZECZYWISTOŚĆ PO PANDEMII

Prelegenci będą prezentować wpływ pandemii koronawirusa na konsumenta. Kim on będzie po pandemii i jak się zmieni przez kolejne lata? Na co wyda pieniądze? Gdzie i jak będzie robić zakupy? Jak będzie spędzać czas? Jak będzie konsumować media? W jaki sposób należy dla niego stworzyć produkty i usługi oraz jak je dostarczyć? Gdzie i jak wpleść w działania biznesowe zarządzanie „koronawirusowym" i „pokoronawirusowym" lękiem?

NEXT DAY to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej polski. Uczestnicy konferencji, wykupując pełny dostęp, otrzymają ponad 10 godzin wysoce merytorycznych wystąpień i dyskusji, zapoznają się z biznesowymi metatrendami i kreatywnymi rozwiązaniami. Zaprezentowane inspiracje będą ich skłaniać do myślenia o konsumencie przyszłości przez pryzmat nie tylko biznesu, ale także jego zmienionych przez pandemię potrzeb społecznych.

– Trwająca pandemia już zmieniła nasze życie, ale jej ogólny wpływ na sposób prowadzenia działalności nie został jeszcze w pełni doceniony. Jak mocno kryzys uderzy w gospodarkę? Jak powinniśmy się dostosować do nadchodzących zmian? Ludzie potrzebują wskazówek, spostrzeżeń i inspiracji bardziej niż kiedykolwiek – mówi Michalina Szczepańska, redaktor naczelna miesięcznika „Handel”. – NEXT DAY to prezentacja najbardziej obiecujących i przełomowych trendów. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak najwyższe kierownictwo z rodzimego podwórka radzi sobie z wyzwaniami dnia dzisiejszego i jutra – dodaje Szczepańska.

CZYTASZ, OGLĄDASZ, SŁUCHASZ, kiedy chcesz

Konferencja NEXT DAY – CONSUMER OF THE FUTURE jest realizowana przez zespół doświadczonych dziennikarzy wydawnictwa VFP Communications Ltd., które jest częścią niemieckiego koncernu Deutscher Fachverlag – jednego z największych dostawców informacji branżowych w Niemczech i w całej Europie. VFP Communications jest wydawcą miesięczników i portali branżowych: „Media Marketing Polska”, MMPonline, „Food Service”, OuiChef.pl, „Handel” i handelextra.pl.

Redakcje tych czołowych tytułów branżowych – po raz pierwszy łączą swoje zasoby merytoryczne i wspólnie z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach zaprezentują wiedzę z branż: media/marketing, retail/FMCG i HoReCa. Konferencja odbędzie się w czterech blokach: blok główny oraz trzy bloki tematyczne – Handel, Food Service, Media Marketing.

Wydarzenie będzie multikanałowe, zaoferuje uczestnikom elastyczne kanały odbioru prezentowanych treści, takie jak: live-online, video on demand, sesje Q&A, sesje konsultingowe, serię podcastów czy też drukowane raporty. Takie połączenie pozwoli odbiorcom na 360-stopniowe spojrzenie na konsumenta i jego potrzeby.

W PROGRAMIE:

SESJA LIVE – podczas niej porozmawiamy m.in. o tym, co będzie kluczowe na zmienionym wirusem rynku z punktu widzenia marketerów, mediów, detalistów i producentów FMCG oraz restauratorów.

WEBINARY LIVE – w każdym z trzech bloków tematycznych: media/marketing, retail/FMCG

i HoReCa – z sesją Q&A.

TREŚCI VOD – wyselekcjonowane materiały merytoryczne, dostępne wyłącznie po wykupieniu dostępu, do których będzie można wrócić w dowolnej chwili.

POKONFERENCYJNY RAPORT – poszerzony o treści redakcyjne, analizy, wywiady i komentarze. NEXT DAY – CONSUMER OF THE FUTURE czytasz, kiedy chcesz, oglądasz, kiedy chcesz, słuchasz, kiedy chcesz KUP BILET

Więcej informacji dostępnych na stroniehttps://nextdaysummit.pl/

"Artykuł sponsorowany"

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące