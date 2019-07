Kim był Tobiasz Niemiro. Tajemnicza śmierć olsztyńskiego biznesmena

O Tobiaszu Niemiro zrobiło się głośno w związku z nieprawidłowościami wokół giełdy kryptowalutowej Bitmarket. Jedna z najstarszych polskich platform do wymiany cyfrowych środków zamknęła się na początku lipca. Jak pisaliśmy w money.pl, użytkownicy, którzy trzymali tam pieniądze, mogli stracić łącznie 100 mln zł. Niemiro był jednym ze wspólników giełdy. To on prowadził negocjacje w sprawie sprzedaży parkietu funduszowi IQ Partners.