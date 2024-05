Kłopoty dużego centrum handlowego. Zarząd ma wiadomość dla klientów

Będzie przyspieszone postępowanie układowe w Blue City. Wniosek w tej sprawie złożono już w KRS. Jak pisaliśmy na money.pl potwierdza to informacje o kłopotach firmy, która od dawna boryka się z problemami w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec swoich kontrahentów i kredytodawców.

"Zarząd firmy podjął taką decyzję wskutek braku porozumienia z konsorcjum banków co do przedłużenia terminu spłaty kredytu w łącznej wysokości 156 mln euro. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego ma uchronić centrum handlowe przed upadłością. Jednocześnie decyzja ta pozwoli na ochronę miejsc pracy ponad 1500 osób zatrudnionych obecnie w centrum handlowym, a 200 najemcom na kontynuowanie działalności na niezmienionych warunkach" - czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji.