Kłótnie o fotel i składanie donosów. Tak wygląda "dialog" organizacji pracodawców

Cztery organizacje chcą powołać na to stanowisko prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego. Sprzeciwia się temu ZPP, które wysłało pismo do Prezydenta RP z prośbą o interpretację procedury wskazania nowego przewodniczącego.

Spór potęguje jeszcze inna sprawa: w czerwcu cztery organizacje złożyły donos na ZPP do prokuratora generalnego ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu związku. Kaźmierczak odpowiedział, że sprawozdanie finansowe trafiło do urzędu skarbowego, a on sam traktuje donos jako formę zastraszenia.