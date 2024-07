Kluczowa branża z poważnym spadkiem. Są nowe dane GUS

W swoim raporcie GUS informuje, że "według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana w czerwcu 2024 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 8,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w czerwcu ub.r. wzrost o 1,6 proc.) oraz wyższa o 5,0 proc. w stosunku maja br. (przed rokiem wzrost o 7,7 proc.)". Urząd podkreśla, że spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa .

Dane skomentowali eksperci. "Druga paczka danych za czerwiec wypada dość blado. Zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja budowlana rozczarowują. Sprzedaż rośnie o 4,4 proc. r/r, nie jest to zły wynik, ale słabszy niż konsensus. Z drugiej strony wzrost po odsezonowaniu to 1,5 proc. m/m. W porównaniu z Q1 wzrost w Q2 nieco zwolnił (do poniżej 5 proc. r/r). Przypominamy jednak, że w Q1 spożycie prywatne zaskoczyło w górę pomimo nie tak mocnej konsumpcji towarów" - napisali analitycy mBanku.