Kolęda w nowej wersji. Zapytaliśmy parafie wprost: Ile włożyć do koperty?

Niemal co 15. parafia mówi: przez epidemię potrzebujemy większego wsparcia finansowego - wynika z badań wykonanych dla money.pl. Niewielu przedstawicieli parafii mówi jednak, ile to powinno być. - My nie wyciągamy ręki po pieniądze. Czas zmądrzeć - mówi jeden z pracowników parafii. - Czy to będzie 2 zł, czy 5 zł, czy więcej - to nie ma znaczenia - dodaje inny ksiądz.