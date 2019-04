"Koledzy wbili mi nóż w plecy" - przekonuje aresztowany były szef Nissana

Carlos Ghosn, który stał na czele motoryzacyjnego triumwiratu Renault, Nissana i Mitsubishi, twierdzi, że strach przed fuzją przyczynił się do wybuchu buntu i usunięcia go z firmy. Sąd w Tokio zgodził się na ponowny areszt do 14 kwietnia. Został aresztowany w swoim tokijskim domu w związku z nowymi podejrzeniami nadużyć finansowych, które miały narazić japoński koncern na stratę 5 mln dolarów. Niespełna miesiąc wcześniej biznesmen opuścił areszt po ponad 100 dniach – informuje serwis "TVN 24 BiS".