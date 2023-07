Kolejna grecka wyspa płonie. Pożary trawią też Korfu

Ewakuacja mieszkańców i turystów

Trwa ewakuacja mieszkańców regionów zagrożonych skutkami żywiołu. Lokalne władze nakazały opuścić swoje domy mieszkańcom: Kalamaki, Asraos, Syki i Imerolii. Natomiast turyści przebywający w okolicy Loutses zostali ewakuowani do lokalnego ratusza w Acharavi.

We wtorek po południu na wyspę dotarły trzy samoloty gaszące. Każdy z nich jest w stanie unieść trzy tony wody i może spędzić w powietrzu nawet 3.5 godziny.

Pożary w Grecji

W licznych miejscach Grecji trwa walka z niszczycielskimi pożarami lasów. Korfu jest tylko jednym z nich. Innym jest Rodos. W money.pl informowaliśmy o koszmarze Polaków na tej drugiej wyspie . 200 osób utknęło na lotnisku i już ponad dobę czeka na lot do Warszawy . W ostatnich godzinach pojawiła się jednak nadzieja na poprawę sytuacji .

Pożary na Rodos doprowadziły do największej ewakuacji w historii Grecji. Do tej pory wyjechało już ponad 30 tys. osób, z czego łodziami – 3 tys. Na ulicach wciąż gromadzą się duże grupy ludzi oczekujących na przewiezienie ich do bezpiecznych miejsc.