Kolejna grupa przeciwko temu pomysłowi rządu. "To nowa danina"

- Ministerstwo Rolnictwa kolejny raz chce utrudnić życie polskim producentom oraz przetwórcom drobiu. Pod chwytliwym hasłem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa próbuje się wprowadzić nową daninę, która zmniejszy dochody rolników oraz osłabi konkurencyjność polskiego drobiarstwa na arenie międzynarodowej. Pomysł ministerstwa to strzał w stopę nie tylko dla drobiarstwa, ale dla polskiego rolnictwa w ogóle - tłumaczy prezes KIPDiP Piotr Lisiecki.

Fundusz Ochrony Rolnictwa. Nowy pomysł rządu

Projekt ustawy 20 lutego br. został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Niedawno zakończyły się konsultacje projektu. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk osobiście przedstawiał projekt posłom na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Ma to być jeden z obiecanych projektów PiS wspierających rolników.

Resort przygotował przepisy, które mają doprowadzić do utworzenia przez podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie lub dalszą odsprzedaż produktów rolnych Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego miałyby być wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów . Pieniądze wpłacane do Funduszu miałyby być gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wysokość wpłat ma wynosić 0,25 proc. ceny netto wspomnianych towarów. Co oznacza, że rocznie do funduszu ma wpływać ok. 170 mln zł.