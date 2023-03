Burza wokół propozycji "nowego podatku". "To jawne okradanie ludzi"

Dlaczego w kontekście funduszu mówi się o "nowym podatku"? Co roku do FOR mają bowiem trafiać składki podmiotów, które zajmują się skupem, przechowywaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych. Wysokość wpłat ma wynosić 0,25 proc. ceny netto wspomnianych towarów. Co oznacza, że rocznie do funduszu ma wpływać ok. 170 mln zł.