Kolejna kampania o cenach prądu. Tym razem nie Unia, lecz Putin odpowiada za wzrost rachunków

Już wkrótce w polskich miastach zaroi się od billboardów akcji "Walczymy o Polską Niezależność". To kampania Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, czyli stowarzyszenia firm tworzących sektor energetyczny w Polsce. Zgodnie z deklaracjami twórców, ma ona przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji i informować, dlaczego prąd w Polsce drożeje.

Nowa kampania o cenach prądu

Jak czytamy na stronie PKEE, "flagowym elementem najnowszej kampanii są billboardy, z niezwykle wyrazistą i jednoznaczną grafiką - słup energetyczny rzuca cień karabinu maszynowego". Zdaniem autorów to jednoznacznie wskazuje, że energia elektryczna jest "jednym z elementów wojny". Całości dopełnia wizerunek Władimira Putina i podpis "wysokie ceny energii to też jego broń".

Choć akcja ma przede wszystkim powiązać kwestię drożejącej energii z polityką Kremla, to nie zabraknie w niej krytyki Unii Europejskiej i Niemiec. W ponaddwuminutowym materiale (można go zobaczyć na końcu artykułu) Brukseli i Berlinowi poświęcono łącznie ok. 30 sekund.