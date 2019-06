Kolejne miasta bez wody. "Zagrożenie epidemiologiczne"

Od środy ok. 40 tys. mieszkańców Konina, czyli niemal połowa populacji miasta, nie miało dostępu do wody. Przyczyną awarii była pęknięta rura w obrębie stacji uzdatniania wody Konin-Kurów.

Jak dodała: - Miasto nie zapewniło wody nadającej się do picia, wbrew temu, co podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy musieli ją organizować we własnym zakresie. Zostały uruchomione tylko hydranty z wodą niezdatną do picia, w całym mieście były tylko dwa mobilne beczkowozy z wodą nadającą się do picia. Wody niegazowanej w sklepach i marketach zabrakło w ciągu kilkudziesięciu minut.