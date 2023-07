Kolejny wyborczy program mieszkaniowy a problemy zostają

sok 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkałam długo w Danii. Tam na własnościowe mieszkanie czy dom mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi. Zdecydowana większość mieszka w mieszkaniach spółdzielczych. Na mieszkanie spółdzielcze czeka się ok. 20 lat. Ja zapisałam córkę do spółdzielni jak miała 15 lat, bo to wiek minimalny. Nowe mieszkania spółdzielcze na które czeka się 5-10 lat są niesamowicie drogie i niewielu na nie stać. Co kraj to obyczaj.