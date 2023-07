Rządowy program rozgrzewa rynek mieszkaniowy. Polacy w blokach startowych

1 lipca w życie weszły przepisy wprowadzające Bezpieczny kredyt 2 proc. w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Ma pomóc osobom do 45. roku życia kupić mieszkanie lub dom na preferencyjnych warunkach z dopłatą państwa. Można starać się w banku o kredyt na zakup nieruchomość zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 mkw. mieszkania.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Na jakich warunkach?

– Wspomniane preferencyjne warunki polegają na tym, że przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu stopa procentowa będzie obniżona do 2 proc. Do tego będzie trzeba doliczyć również marżę banku oraz prowizję, jeżeli w danym przypadku będzie obowiązywać — wskazuje Agnieszka Łuczak, ekspertka Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).

Gdy po 10 latach państwo przestanie dopłacać do kredytu, zostanie zamieniony na kredyt zmiennoprocentowe, oparty na wskaźniku referencyjnym WIRON. Chyba że wynegocjuje się z bankiem inne warunki — np. stałą stopę procentową na kolejnych kilka lat.

Pierwsze Mieszkanie. Za ile?

Single mogą wnioskować maksymalnie o pół miliona złotych na zakup pierwszego mieszkania. Z kolei małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą starać się o kredyt w wysokości do 600 tys. zł. W obu przypadkach można wspomóc się wkładem własnym, jednak nie wyższym niż 200 tys. zł. Jeżeli nie ma się środków na wpłatę początkową może skorzystać z gwarancji BGK .

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, wyjaśnia, że jeśli banki skorzystają z możliwości liberalnego szacowania zdolności kredytowej, to kwota kredytu w ramach programu preferencyjnego może być o 30-40 proc. wyższa niż w przypadku zwykłej hipoteki. Szczegółowe wyliczenie prezentujemy na poniższej grafice.

Zakup pierwszego mieszkania. Ilu Polaków skorzysta z pomocy państwa?

Wielu zastanawia się dziś nad tym, czy spieszyć się z wyborem mieszkania i wnioskiem o kredyty. Eksperci portalu rynekpierwotny.pl od trzech kwartałów obserwują sytuację, w której liczba sprzedawanych mieszkań przewyższa liczbę lokali wprowadzanych na rynek. To oznacza, że dostępność oferty zmniejsza się z tygodnia na tydzień.

Wpływa na to również ożywienie ze strony klientów, którzy na wieść o Bezpiecznym Kredycie 2 proc. zaczęli aktywnie poszukiwać mieszkań. Według ekspertów najpewniej wzrośnie ono w drugiej połowie roku.

— Bezpieczny kredyt 2 proc. może stanowić impuls do rozpoczynania nowych budów — ocenił w czwartek Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dodał, że oprócz programu stymulującego popyt potrzebne są rozwiązania zwiększające dostępność gruntów pod inwestycje mieszkaniowe.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Zapotrzebowanie a możliwości

Banki szacują, że udzielą w tym roku ok. 20 tys. preferencyjnych kredytów mieszkaniowych. Z kolei Bartosz Turek, główny analityk HREIT, pokusił się o szacunki, ilu Polaków może być zainteresowanych Bezpiecznym Kredytem 2 proc. Według eksperta w gronie potencjalnych odbiorców są trzy miliony dorosłych mieszkających z rodzicami i milion najemców. Zaznacza, że tylko niewielki odsetek z tych osób może podjąć w najbliższych latach decyzję o tym, aby z pomocą preferencyjnego kredytu wyprowadzić się na swoje.

Chętnych może i nie zabraknie. Gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o nieruchomości przestępne cenowo. Jak pisaliśmy ostatnio, im bliżej 3 lipca (od tego dnia można składać w bankach wnioski kredytowe), tym wyższe ceny mieszkań w ogłoszeniach. Wprawdzie nie ma jeszcze zbiorczych danych za czerwiec, ale gdy przyjrzymy się danym za maj Expandera, to zobaczymy, jak od początku roku wzrosły ceny ofertowe w największych miastach Polski. Zdarzają się też spadki cen, ale raczej nie w tych najbardziej pożądanych lokalizacjach w kraju.

Analitycy Expandera i Rentier.io zauważają, że od stycznia do maja stawki ofertowe wzrosły przeciętnie o 4 proc. i nie mają wątpliwości co do tego, że dalej będą rosły. Prognozują, że w całym roku wzrost może wynieść między 5 a 10 proc. Przyczyną poprawy nastrojów na rynku jest nic innego jak start programu Bezpieczny kredyt 2 proc.