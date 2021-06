Komisja Europejska przygotowuje postępowanie przeciwko Niemcom

żenada 2 godz. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Nie rozumiem dlaczego znowu powielają to co robiła LIGA NARODÓW przed II wojną światową ...powtórka z rozrywki będzie i tyle...... Przecież Unia Europejska to Liga Narodów BIS ..nie widzicie tego ?????? i jak to się wtedy skończyło ??????