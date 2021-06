Nord Stream 2. Sekretarz stanu USA: Ukończenie gazociągu to fakt

- Ukończenie Nord Stream 2 to fakt – oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. Bronił decyzji o odstąpieniu od niektórych sankcji. Twierdzi, że one by już "nic nie zmieniły" - informuje korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski.