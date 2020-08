Komisja Europejska zbada państwowe dofinansowanie fabryki LG Chem

LG Chem w 2017 roku zainwestowało ponad 1 mld euro w swój zakład na terenie Polski. Wszystko w celu rozwoju zdolności produkcyjnych w zakresie baterii litowo-jonowych oraz modułów wraz z zestawami baterii do samochodów elektrycznych.

Dwa lata później Polska zgłosiła do KE informację o udzieleniu wsparcia publicznego na ten cel. Dofinansowanie wyniosło 95 mln euro. Właśnie tej transakcji przyjrzy się teraz Komisja.

Unijna komisarz za politykę konkurencji Margrethe Vestager przypomniała, że państwa członkowskie mogą pobudzać wzrost gospodarczy w tych regionach, które znalazły się w złym położeniu. Jednak podkreśliła przy tym, że strona unijna nie może mieć wątpliwości co do tego, że przekazywane wsparcie w rzeczywistości pomaga uzyskać nieuczciwą przewagę nad konkurencją.

- Gruntownie zbadamy, czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce, oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE - wytłumaczyła, cytowana przez portal 300gospodarka.pl.