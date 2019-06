Komorów. Miejscowość, która nie chce Lidla

Obejrzyj także: Via Carpatia: Od 2025 szybka trasa z Litwy do Grecji. Przez Polskę

Do skrzynek mieszkańców Komorowa zaczęły trafiać ulotki: że przez Lidla upadną małe sklepy, że nastąpią utrudnienia przy wjeździe do Komorowa - droga może być zatłoczona przez dodatkowy ruch samochodów osobowych i dostawczych. Wreszcie, że sama miejscowość chlubiąca się mianem miasta-ogrodu zmieni swój charakter.

Jakieś sto metrów od działki, a właściwie trzech działek, których dotyczy sprawa, zaczynają się dwie ulice - ul. Marii Dąbrowskiej i Al. Starych Lip - oznaczone czerwonymi znakami: "pomnik przyrody - aleja drzew". Aby je chronić, mieszkańcy działający jako Towarzystwo Komorowianie zgłosili wniosek do konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru starych budynków z części pałacowo-parkowej przy ul. Sanatoryjnej wraz z ulicą Marii Dąbrowskiej i łącznikiem przebiegającym przez teren jednej działki. Wówczas budowa Lidla byłaby utrudniona, choć nie niemożliwa. Decyzji konserwatora jednak jeszcze nie ma.

Mieszkańcy poszli o krok dalej. I to krok milowy. Zgłosili wniosek o wykupienie działek, gdzie miałby stanąć sklep, przez gminę i zagospodarowanie terenu pod cele publiczne. Pod petycją podpisało się 940 osób - nie tylko z Komorowa, ale z całej gminy Michałowice. Liczebnie była to największa petycja, jaka została złożona w urzędzie tej gminy w ciągu ostatnich lat.

- Gmina ma zielone światło na odkupienie działek - komentuje nam wójt Małgorzata Pachecka. - Jeśli do tego dojdzie, poprosimy mieszkańców o zdanie, co chcą, żeby tam powstało - mówi nam. Pomysłów i potrzeb jest dużo: żłobek, ośrodek rehabilitacji seniorów, obiekt sportowy.

- Rzecz w tym, że właściciel nieruchomości zawarł z Lidlem przedwstępną notarialną umowę sprzedaży, co potwierdzają wpisy do ksiąg wieczystych. Zgodnie z prawem Lidl może żądać od właściciela działki zawarcia umowy przyrzeczonej w ciągu roku - tłumaczy Joanna Kowalczyk, radna Gminy Michałowice. Na ten moment ostateczna umowa z Lidlem nie została zawarta.

Przyznaje jednak, że istotne jest, co zrobi w tej sprawie Lidl. Ma on prawo do żądania wykonania umowy przyrzeczonej w ciągu roku.

W samym Komorowie 8 tys. mieszkańców nie ma. Ale jest to miejscowość złożona z kilku mniejszych osiedli, które tworzą całość. W przybliżeniu, na terenie Komorowa Wsi mieszka ok. 700 mieszkańców, lecz Komorów Osiedle to już 4 tys. ludzi, Komorów Granica to 2 tys., dochodzi jeszcze osiedle Ostoja. - Patrząc z lotu ptaka, będzie 8 tys. mieszkańców - mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, której tym bardziej odpowiedź Lidla jeszcze nie uspokaja.