Zakaz handlu nie pomógł małym sklepom. Kolejne tysiące zamknęły działalność

A przecież zakaz handlu w niedziele miał zablokować w dzień święty działalność dużych sieci, a wspomóc te małe, w których pracuje właściciel. Okazuje się, że to nie do końca tak działa.

Handel wcale nie zamarł, a wręcz przeciwnie. Rosnące zarobki ludności zanoszone są pokornie do sklepów. W związku z tym zatrudnienie w handlu zamiast spadać, mocno rośnie.

Tysiące nowych miejsc pracy

Jak rozumieć fakt, że jest coraz mniej firm w handlu, ale mimo to zatrudnienie rośnie? Ewidentnie presji wielkich sieci nie wytrzymują najmniejsi. Ci, którzy mieli skorzystać na zakazie handlu w niedziele i tak tracą na rzecz Żabek i abc, czyli sieciówek, które niedziele skutecznie zagospodarowują na własną korzyść.

Żabka chwali się, że do końca roku otworzy sześciotysięczny sklep. W ten rok wkraczała z liczbą 5,4 tys. punktów. W ubiegłym roku przybyło aż 700 Żabek. Tysiąc trzysta nowych sklepów w dwa lata - tempo rozwoju błyskawiczne.

Zakaz handlu w niedziele ewidentnie przyśpieszył inwestycje i rozrost małych sklepów. Ale tych zrzeszonych w dużych sieciach. To one zyskały, jednocześnie wypychając z rynku sklepy, które należą do prywatnych osób. Taki obraz ukazują statystyki GUS.