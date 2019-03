Konflikt interesów w KNF? Z banku wprost do nadzoru, który... kontroluje bank

Komisja Nadzoru Finansowego boi się konfliktu interesów. Do tego stopnia, że jeden z wiceprzewodniczących wyłącza się - i będzie dalej wyłączać - z części spraw.

W KNF od kilku miesięcy pracuje prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, jest zastępcą przewodniczącego urzędu. Trafiła tu wprost z rady nadzorczej Alior Banku. Banku, który od kilku miesięcy jest pod czujnym okiem nadzoru za aferę W Investments (dalej jako WI).

O co chodzi w sprawie? O pieniądze stracone przez klientów banku w funduszach inwestycyjnych WI. Jak dowiedział się money.pl od osób związanych ze sprawą, śledczy podejrzewają, że w Alior Banku mogło dochodzić do praktyk tzw. misselingu. To po prostu oferowanie produktów w sposób wprowadzający w błąd. W tej sprawie od dawna trwa w Komisji Nadzoru Finansowego postępowanie. Oficjalnych wniosków wciąż nie ma.

- Prof. Iwanicz-Drozdowska wyłącza się ze wszystkich spraw w KNF, które dotyczą Alior Banku - podkreśla w rozmowie z money.pl Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Jak mówi Barszczewski, profesor robi to "celem uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów".

Była członkini rady nadzorczej Alior Banku w Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialna za nadzór nad sektorem bankowym oraz sektorem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i instytucji płatniczych.

Jak zaznacza Barszczewski, sprawa W Investments podlega pod działania Pionu Rynku Kapitałowego. - Ten pion nie podlega pani profesor Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej - tłumaczy.

Wymiany kadrowe

Nowe porządki przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego zaczęły się na kilka tygodni po wejściu do urzędu. Nowy szef na początku wymienił zastępców, później zaczął meblować Komisję po swojemu. Wtedy do banku trafiła prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, która przyszła wprost z rady nadzorczej Alior Banku. Pracowała tam przez blisko dekadę.

Na początku roku "Puls Biznesu" informował, że Komisja Nadzoru Finansowego dopatrzyła się nieprawidłowości przy sprzedaży produktów W Investments w Alior Banku.

"KNF nie ma wątpliwości: przy dystrybucji funduszy W Investments bank dopuścił się missellingu oraz wielokrotnie naruszył prawo i wewnętrzne procedury" - mogliśmy przeczytać w dzienniku. Dziennikarz Dawid Tokarz z "Pulsu Biznesu" pisał wprost, że KNF jest u progu nałożenia kary na bank. Tak się nie stało.

Cisza trwała do wtorku. Wtedy to CBA zatrzymało 10 osób związanych ze sprawą. To ludzie, którzy zarządzali w sumie 4 funduszami inwestycyjnymi. Według naszych informacji, akcja CBA to dopiero początek zatrzymań.

A co ze sprawą w KNF? - Z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową KNF nie może udzielać informacji na temat czynności podejmowanych wobec konkretnych podmiotów nadzorowanych - informuje money.pl Jacek Barszczewski.

Nowi zastępcy

Od kilku miesięcy wiceprzewodniczącą Komisji jest prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Ma doświadczenie w bankowości, kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Lata pracy w sektorze bankowym ma, to nie podlega dyskusji.

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska długo związana była też z Alior Bankiem. W banku spędziła blisko dekadę.

Była członkiem rady nadzorczej, a także członkiem (później również przewodniczącą) Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. W ostatnich latach działała też w ramach Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej. To dwa kluczowe organy, w których pracują przedstawiciele rady nadzorczej. Zwykle spotykają się kilka razy w roku (Komitet Audytu w 2017 roku spotkał się 8 razy).

Zgodnie ze sprawozdaniami z prac rady - to właśnie do Komitetu Audytu trafiają na przykład informacje o wewnętrznych kontrolach w banku.

- W kompetencjach komitetów nie jest nadzorowanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych banku, ale wspieranie rady nadzorczej przy wykonywaniu jej obowiązków. Komitet Audytu wspiera (…) poprzez monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpracuje z jednostką audytu wewnętrznego - informuje money.pl biuro prasowe banku.

- Komitet audytu przy radzie nadzorczej nie jest kwiatkiem do kożucha. Nie jest tylko po to, żeby sobie być i nic nie robić. W profesjonalnej radzie nadzorczej to organ, który musi żyć i głęboko interesować się sytuacją w banku. Rada jest po to, żeby nadzorować, a nie po prostu być – mówi money.pl Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców.

Jak wynika ze sprawozdań rady nadzorczej - podstawowym zdaniem komitetu audytu jest bieżący monitoring sprawozdań finansowych banku. To kwestie czysto rachunkowe. Jednocześnie w sprawozdaniu za 2017 rok znajduje się informacja, że "Komitet Audytu otrzymywał regularne sprawozdania komórki audytu wewnętrznego" oraz "informacje o wynikach audytów i kontroli, postępach realizacji zleceń audytu".

Kto wiedział o nieprawidłowościach?

Poprosiliśmy Alior Bank o informacje, czy kwestie ewentualnych nieprawidłowości przy sprzedaży produktów W Investments pojawiały się podczas posiedzeń rady nadzorczej banku. Pytaliśmy m.in. o to, czy Komitet Audytu oraz Komitet Ryzyka banku zajmowały się tematem sprzedaży W Investments. Prosiliśmy również o informacje, jakie decyzje oba komitety w tej sprawie podejmowały. Bank na te pytania nie opowiedział.

Jednocześnie poprosiliśmy o informację, czy współpracę z W Investments analizowało wewnętrzne biuro audytu. Kluczową informacją jest również, czy wnioski z takich analiz zostały przekazane do Komitetu Audytu oraz Komitetu Ryzyka. Bank również na te pytania nie odpowiedział.

Alior Bank konsekwentnie informuje, że jest poszkodowanym w sprawie W Investments. - Alior Bank występuje jako strona pokrzywdzona - zapewnił kilka dni temu money.pl Marcin Herman, rzecznik banku.

- W procesie oferowania certyfikatów inwestycyjnych brały udział trzy rodzaje podmiotów: TFI, czyli W Investments - emitujący certyfikaty inwestycyjne; depozytariusz, którego rolą jest nadzór nad prawidłowym zarządzaniem aktywami funduszu oraz dystrybutorzy. Alior Bank był jednym z wielu dystrybutorów tych produktów inwestycyjnych - tłumaczy.

Jak dodaje Marcin Herman, Alior Bank w pełni współpracuje z prokuraturą i Komisją Nadzoru Finansowego. - Alior Bankowi zależy na pełnym i szybkim wyjaśnieniu tej sprawy - dodaje.

Analitycy giełdowi związani z instytucjami finansowymi nie chcą komentować pod nazwiskiem nominacji dla prof. Iwanicz-Drozdowskiej. Powód jest oczywisty. - Przecież pracuje w nadzorze - śmieje się jeden z analityków. - Oczywiście, że taki skok z banku do nadzoru rodził pytania. I czym aktywniejsze będzie CBA, tym problemów może być więcej - dodaje.

Mateusz Ratajczak, Mikołaj Kunica

