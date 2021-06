Kongresy gospodarcze mają dziś szczególne znaczenie. Tu narodzi się Nowy Europejski Ład

Po co organizowane są kongresy gospodarcze? Czy mają dla nas jakieś znaczenie? Jak twierdzą organizatorzy jednego z największych takich wydarzeń w naszej części Europy, czyli Forum Gospodarczego w Karpaczu, dają one szansę na to, by zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie wymiany poglądów.