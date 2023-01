Koniec fabryki porcelany "Krzysztof" w Wałbrzychu. Działa od 1831 r.

Gośč 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A dla samej TVP dano tylko 2,7 miliarda zł. Ileż to firm z tradycją można by z tych pieniędzy uratować. I dziesiątki jeśli nie setki tysięcy miejsc pracy. Polityka naszych rządów jest katastrofalna. A dziesiątki milionów corocznie dla Rydzyka, na kościół, i różne kolesiowskie fundację. Koszmar to jest.